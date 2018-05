La grande festa per la promozione del Parma calcio in serie A è iniziata alle 21. Capitan Lucarelli parlerà del suo futuro. L'amministratore delegato, Luca Carra, ha detto: "Voglio ringraziare i nostri tifosi, che ci hanno seguito in questi anni e anche stasera sono qui".

Dopo la sfilata delle squadre protagoniste degli ultimi tre campionati (guarda i video sotto) è salito sul palco il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. "Ce l'abbiamo messa tutta - ha detto - abbiamo tenuto duro. Il Parma è sempre il Parma, in qualunque categoria".

Entrano in campo molti dei protagonisti della prima promozione del Parma Calcio 1913, quella del 2015/16 dalla Serie D.#Lauria: "Quel gol in rovesciata lo porto sempre con me"#Longobardi: "Che bello essere qui, è sempre un'emozione"#FesteggiamolA#ComenoinessunomAi — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 maggio 2018

Video: sfila la formazione della serie D

Video: sfila la squadra della stagione in Lega Pro

Il Tardini accoglie alcuni dei ragazzi che lo scorso anno sono stati protagonisti della seconda promozione, in Serie B, nella scorsa stagione.#Giorgino: "Il derby lo aspettavamo da 20 anni, ci ha dato la carica giusta fino ai playoff"#FesteggiamolA#ComenoinessunomAi — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 maggio 2018

Video: sfila la formazione vittoriosa in serie B

