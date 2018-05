Un'altra bella perla nella stagione del Parma: ieri la formazione under 13 guidata dal tecnico Giuseppe Manarin ha vinto il campionato regionale, dopo aver battuto in trasferta il Carpi nel recupero della settima giornata di ritorno grazie ai gol di Rouiched e Russo. I tre punti conquistati hanno consentito ai crociatini di salire a quota 63 in classifica e scavalcare così il Sassuolo fermatosi a 62.





Interviste ai "crociatini" (dal sito del Parma Calcio 1913)