Colpo del Parma, che fa tornare in Italia il difensore Bruno Alves, che era ai Rangers Glasgow (con i crociati firmerà un contratto per una stagione). Per la porta la scelta è tra Sepe e Agazzi. Tutte le novità del mercato, alla vigilia del ritiro crociato. Nessuna notifica alla società: non si sanno ancora i tempi del deferimento nel caso-whatsapp.