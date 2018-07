Inizia (con il ritiro) l'avventura del Parma in serie A Video

Parte, con il ritiro (oggi primi test e partenza per Prato allo Stelvio) l'avventura del Parma in serie A. Dopo un breve saluto è intrvenuto l'ad crociato Luca Carra, che ha fatto i conti della prossima stagione: "Ora inizia un percorso più complesso, in un campionato sicuramente più difficile. Per noi è un “Anno Zero”, dove ci sono saranno 38 battaglie con un unico obiettivo: la salvezza. L’obiettivo per noi deve essere la salvezza, mantenere la A servirebbe a consolidarci: lo stiamo trasmettendo ai giocatori, ma anche ai tifosi. A livello imprenditoriale abbiamo fatto delle valutazioni: stimiamo di poter fare circa 50 milioni di ricavi, stiamo stilando un budget che non preveda perdite reinvestendo questi 50 milioni nella società. Non saranno tutti soldi destinati all’acquisto di calciatori o al mercato, sia chiaro: ci saranno i costi di gestione, gli ingaggi, altre spese e i lavori per lo stadio che stiamo adeguando per la Serie A: anzi, ci scusiamo in anticipo se ci saranno disagi per chi abita attorno al Tardini, ma dobbiamo lavorare per la licenza per l’impianto e per renderlo più confortevole, con altri lavori nei mesi successivi".