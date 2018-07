D'Aversa, tra precampionato e "tribunale": "Saremo competitivi e...in serie A" Video

Terzo giorno di ritiro a Prato allo Stelvio per il Parma, il tecnico crociato Roberto D'Aversa ai microfoni di Rai Sport è intervenuto, a 360 gradi sulla situazione che tocca, ai due poli il calciomercato e l'attesa della sentenza sul caso-whatsapp: "Arriviamo da un percorso importante, ora possiamo misurarci con la Serie A e dobbiamo iniziare con entusiasmo. Questo periodo è importante per conoscerci, lavorare sull'aspetto fisico e sull'amalgama del gruppo. Siamo in un posto bellissimo, possiamo lavorare duramente ma soffrendo meno. Tra Serie B e Serie A ci sono molte differenze, più di quante ve ne siano tra Serie C e Serie B. In A conta anche l'aspetto fisico quindi cercheremo di essere pronti. Sarà un campionato di sofferenza, ma dobbiamo affrontare le gare con la volontà di toglierci le nostre soddisfazioni e raggiungere la salvezza. Mercato? Non ci sono state molte operazioni, noi poi dobbiamo affrontare un processo che ci ha rallentato. Però sono fiducioso, la società e il direttore hanno sempre allestito squadre competitive. Bisogna fare scelte giuste, siamo una neopromossa e dobbiamo ragionare anche sul budget. Spezia-Parma? La nostra Serie A è strameritata, nessuno può mettere in dubbio la regolarità della partita: è stata la più viva e accesa degli ultimi miei 25 anni di carriera, ed era una gara molto sentita dai tifosi. Nessuno potrà toglierci quanto abbiamo ottenuto con sudore e sacrificio. E’ stato inverosimile già da quest’estate sporcare tutta la promozione ed il nostro percorso per dei messaggi che le persone preposte dovranno giudicare. Leggendo il testo dei messaggi però mi sembra tutto così assurdo. A me ha dato fastidio che sia stata macchiata la promozione, abbiamo faticato molto per guadagnarcela sul campo. A me piace guardare in casa mia, poi se un giorno il verdetto sarà diverso da quello che ci aspettiamo, magari mi toglierò io qualche sassolino“.