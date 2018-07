Stulac: "Felicissimo di far parte di un club importante come il Parma" Video

Leo Stulac, neo acquisto del Parma, dal ritiro: "Sono molto felice di far parte di questo club importante come il Parma. Voglio ringraziare la società per questa opportunità che mi è stata data. Farò del mio meglio per ripagarla al meglio. Qui ci sono calciatori importanti. In tutte le partite che ho giocato da avversario, ho sempre pensato che fosse una squadra forte. Sono molto felice di essere qui. E’ ancora presto per aver legato in maniera particolare con qualcuno dei miei compagni ma sono contento. Siamo qui in ritiro per conoscerci tutti quanti meglio e dopo vedremo. Il mio obiettivo è giocare il più possibile e magari realizzare qualche gol, così sarò contento. Posso dire loro che sono felice di essere qui. Daremo tutti il nostro massimo e spero che vengano a vederci e sostenerci durante tutte le partite".