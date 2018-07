Caso Whatsapp: dopo i ricorsi del Parma e di Calaiò, sentenza il 9 agosto

A una settimana dalla condanna a due anni per Calaiò e dalla penalizzazione di 5 punti in serie A per il Parma, è stata fissata l'udienza d'appello: si terrà giovedì 9 agosto. La sentenza è attesa in giornata. Il Parma e Calaiò hanno depositato i rispettivi ricorsi. Nel video, la notizia del 12 TgParma (in studio, Marco Balestrazzi).