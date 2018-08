L'amministratore delegato del Parma Luca Carra: "E' un po' come iniziassimo a festeggiare oggi la serie A"

L'amministratore delegato del Parma calcio Luca Carra commenta la sentenza d'appello sul "caso messaggi". La Corte federale ha reso giustizia al Parma e a Calaiò, sottolinea Carra. "In questi due mesi abbiamo assistito a tante uscite sui giornali decisamente infelici", continua l'amministratore delegato, commentando il (tanto) fango gettato sul Parma in questi giorni. "E' un po' come se cominciassimo a festeggiare oggi la serie A", dice ancora Carra, perché pur nella consapevolezza dell'innocenza del Parma, la vicenda ha colpito il morale. "I tifosi ci sono sempre stati vicini", ribadisce Carra. Quanto a Calaiò, bene - sottolinea l'amministratore delegato del Parma - che i giudici gli abbiano tolto la macchia dell'illecito sportivo, "non l'avrebbe meritato".

Il comunicato stampa ufficiale del Parma Calcio 1913