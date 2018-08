Con Chievo-Juventus ha preso il via il campionato di serie A. Domani tocca al Parma che ospita in casa l'Udinese. D'Aversa è pronto al debutto. Ma anche se si scende in campo le emozioni del mercato non sono finite. L'ex centrocampista della Juventus Marchisio sarebbe vicino al Parma, anche se la società crociata per ora smentisce. Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo, dopo la rescissione del contratto con il club bianconero