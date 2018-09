Ronaldo esce dal Tardini con un occhio nero: niente foto

Forse, CR7 Parma e il Tardini (anche se con i mille riflettori addosso pare difficile) se li ricorderà per un bel po'. Una serata, nonostante i tre punti presi dalla Juve, che per lui è stata definita "nera". Di certo se la ricorderà fino a quando non finiranno i segni rimasti sul suo volto. Niente gol, molti errori, insufficienza in pagella ma anche un occhio nero rimediato durante il primo tempo, in un contrasto aereo: arco sopraccigliare sinistro gonfio tanto da fargli avere fastidi alla vista per tutta la gara. Nemmeno il ghiaccio ha riportato alla normalità il (noto e bello) volto di Ronaldo fino alla fine della partità: selfie (e foto varie) con i tifosi vietati. Non gli autografi però.