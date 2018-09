Poker del Parma al Colorno davanti a Tavecchio: "Rinati anche grazie a me" Video

L'ex presidente della Federcalcio Tavecchio oggi a Colorno in occasione dell'amichevole del Parma (vittoria per 4-0 con reti di Ceravolo - doppietta -, Baraye e Siligardi. Mancavano i nazionali). Ha rivendicato anche il suo impegno per la rinascita del club crociato dopo il fallimento.