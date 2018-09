D'Aversa: "Napoli fortissimo, ma nella vita niente è impossibile" Video

Domani sera Parma in campo alle 21 a Napoli. D'Aversa conferma che farà turn over ma le difficoltà sono a centrocampo. In attacco possibile inserimento di Ciciretti al fianco di Gervinho e Inglese. "Napoli, una delle squadre più forti del campionato, con un allnatore, Ancelotti, tra i più bravi. Non sarà una partita facile, ma nella vita nulla è impossibile...", spiega D'Aversa in conferenza stampa.