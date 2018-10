D'Aversa: "Avrei firmato col sangue per questi punti"

Perde Inglese in settimana, gioca un tempo senza Gervinho a centrocampo (risentimento muscolare) e non ha sostituti a centrocampo visti i tanti infortunati, ma alla fine D’Aversa vince ancora. Con dieci punti in classifica il Parma vola in alto. Niente male per una neopromossa con tanti problemi di organico. «Avrei firmato col sangue, visto anche il calendario, per avere questi punti in questo momento della stagione - esordisce Roberto D’Aversa - Al di là delle battute bisogna riconoscere il valore di questi ragazzi che mi stanno stupendo partita dopo partita. Da parte di tutti c'è quel senso di appartenenza, quella fame che serve per un campionato come il nostro». Poi il plauso agli avversari. L’Empoli per possesso palla è fra le prime dieci della serie A, sono stati molto bravi anche oggi - sottolinea il tecnico ducale - Per noi non è stato semplice ma avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione con tanta forza di volontà. Ho chiesto, viste le tante difficoltà, di portare a casa il risultato. Spiace tantissimo per Gervinho. Quello che ci auguriamo che non ci sia nulla di grave, sia per lui che per Dimarco».

«I due pali che abbiamo colpito sono solo due occasioni ma è la gestione della gara che dà una misura di quanto abbiamo fatto in campo. Abbiamo condotto tutta la gara. Come si fa a non recriminare? Esordisce così il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli che sottolinea come la sua squadra al Parma abbia lasciato solo il contropiede. Non per niente il gol di Gervinho è arrivata proprio con una ripartenza due contro due. Non va così. Ho comunque detto ai ragazzi che sono orgoglioso di lavorare con loro a pochi giorni dal pareggio con il Milan - conclude il tecnico toscano - Non era facile farlo. Complimenti a chi lavora con me che ha saputo raschiare il barile delle nostre energie. Ma in questo momento è scritto che non si debba ottenere risultati, avere un pizzico di buona sorte. Bene tutto, tranne il risultato».

In casa Parma sorride, nonostante sia dovuto uscire al 5' della ripresa per infortunio, anche Gervinho. Il Tardini porta bene? Non è lo stadio a portarmi fortuna, è la squadra a giocare bene - ha risposto l’attaccante ivoriano - E’ grazie ai miei compagni se sono riuscito a segnare».