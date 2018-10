Genoa-Parma, D'Aversa alle prese con gli infortuni. "Dobbiamo fare punti per la salvezza"

Dopo l'allenamento, Roberto D'Aversa ha fatto il punto con i cronisti sulla partitadi domani Genoa-Parma.

“Giocare alle 12.30 è una questione di abitudine, è una problematica per tutti - dice il mister -. Ci si ritroverà a pranzare molto presto e ci sarà una colazione facoltativa. L’orario è uguale per tutti e non deve assolutamente essere un alibi o una scusante. Sulla formazione dovrò fare delle valutazioni fino all’ultimo momento, considerando anche la rifinitura di questa mattina. Ma sono scelte che faccio sempre all’ultimo momento anche perché credo che sia una forma di rispetto nei confronti dei ragazzi meditare su chi mandare in campo. Premesso che tutti i calciatori meriterebbero di giocare però purtroppo inizialmente ne devo scegliere soltanto undici. Siligardi? Devo dire che lui ha fatto molto bene, per quanto riguarda le scelte definitive devo valutare tutte le situazioni. E’ chiaro che non giocava una partita dall’inizio da tanto tempo, quindi dovrò valutare le condizioni sue, quelle di Amato. Ci sono diverse alternative sugli esterni, posso scegliere uno o l’altro oppure entrambi. E’ una scelta che mi riserverò fino alla fine“.

“Io non credo nella sfortuna o nella fortuna, io credo nel lavoro - ha detto ancora D'Aversa -. Gli episodi condizionano un risultato ma questo vale in maniera positiva e negativa. Questo gruppo ha molto nonostante quello che si è passato quest’estate. Noi dobbiamo cercare di portare i punti a casa e raggiungere l’obiettivo salvezza. Il resto lo lascio agli altri perché ci sono abituato. Abbiamo ancora ampi margini di crescita, non bisogna mai sentirsi arrivati ed appagati. E’ giusto analizzare gli errori per cercare di migliorarsi sempre sia sotto l’aspetto della condizione fisica sia sul gioco. E’ normale che col tempo e con la continuità si possano migliorare determinate cose sul piano estetico. L’Empoli, per dire, porta avanti un sistema e delle idee da 5-6 anni”.

Nel video, l'intervista al mister