Il Parma sorride ma D'Aversa: "Salvezza in primis". Rientrano Gervinho, Inglese e (forse) Grassi

Strepitosa vittoria a Genova. Il Parma è in una posizione brillante in classifica. Occhi puntati sui crociati, quindi. Ma D'Aversa, il tecnico sotto i riflettori nazionali, predica una giusta tranquillità: "L'impatto con la Serie A è stato complicato ma affascinante. Rispetto alla B aumentano le qualità tecniche e fisiche. Devi stare attento a tutto. Noi vogliamo restare in A, è un chiodo fisso, e psicologicamente siamo preparati per l'obiettivo. La mia più grande soddisfazione da allenatore? La doppia promozione col Parma: mi sono reso conto di aver restituito a una città intera il posto che nel calcio meritava". A Tiki taka ha anche parlato dell'impatto con la var: "Credo che sia importante portare avanti questo aspetto, la tecnologia toglie dubbi e sospetti. Fare l'arbitro non è semplice, me ne accorgo in settimana durante le partitelle di allenamento. C'è da migliorare l'interpretazione, ci sono troppe valutazioni differenti. La tecnologia però si dovrebbe usare il più possibile. La chiamata dalle panchine? Credo sia da valutare più avanti, si dovrebbe dare la possibilità di farlo ma solo nel finale di partita, altrimenti il gioco sarebbe troppo spezzettato". E su uno dei protagonisti della squadra Gervinho (al rientro dopo un infortunio): "È stato molto bravo il nostro direttore, ha voluto fare questa scommessa e ha avuto ragione. Il ragazzo aveva giocato negli ultimi due anni e mezzo in un campionato diverso per intensità, ma è un calciatore forte, con qualità fisiche e atletiche importanti abbinate a un'ottima tecnica. Non è solo veloce. È arrivato con grande umiltà e si è messo a disposizione in una realtà a cui non era abituato, in lotta per la salvezza e ci sta dando una grande mano".