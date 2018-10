Rientrano Alves e Gagliolo. Dita incrociate per Gervinho e Inglese

Sbato di allenamento per il Parma con una buona notizia dall'infermeria: Bruno Alves, fermo ieri per una botta rimediata contro il Genoa, è tornato a lavorare in gruppo, insieme a Riccardo Gagliolo e Matteo Scozzarella. Allenamento differenziato e terapie per Gervinho, Alberto Grassi e Roberto Inglese. Alessandro Deiola, Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta.