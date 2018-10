Il Parma calcio torna parmigiano Video. Ferrari: "Aumento di capitale" Video

Il Parma torna parmigiano: "Nuovo Inizio", il gruppo di imprenditori parmigiani che aveva rifondato il club emiliano dopo il fallimento, ha reso noto oggi di avere acquisito nuovamente il pacchetto di maggioranza della società.

Jiang Lizhang, l’imprenditore cinese leader della Desport, non sarà insomma più il presidente del Parma Calcio 1913 anche se, per ora, lo è ancora. Come resta azionista di minoranza con il 30%. La nuova compagine societaria vede così Nuovo Inizio al 60% e Parma Partecipazioni Calcistiche (gruppo dell’azionariato popolare) al 10%. Nuovo Inizio ha pronto anche un aumento di capitale per, spiega Marco Ferrari (uno degli imprenditori parmigiani promotore della società) «rinforzare il club in vista del proseguo della stagione. Perchè vogliamo diventare una solida squadra di serie A, magari con un nuovo partner che ci voglia accompagnare in questo obiettivo».