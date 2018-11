Parma, 2 novembre 1995, al Tardini l'impresa con l'Halmstad Video

2 novembre 1995, 23 anni fa, una delle (tante) belle e luminose pagine del Parma: la vittoria per 4-0 contro l'Halmstad, valevole per il retour match degli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1995-1996. Tanti elementi la rendono "leggendaria", ad iniziare dal'impresa calcistica di ribaltare lo 0-3 subìto nella sfida di andata in Svezia superando così il turno. All'andata segnarono Gudmundsson (doppietta) e Robert Andersson, tre gol che sembravano condannare il parma, allora allenato da Nevio Scala. Forse l'ultima "perla" dell'allenatore, che lasciò il Parma a fine stagione. Nel match del Tardini segnarono un giovanissimo Filippo Inzaghi all'inizio della carriera, Dino Baggio, Hristo Stoichkov (forse nell'unica prestazione ad alti livelli a Parma) e Benarrivo. Il Parma venne eliminato al turno successivo, ai quarti di finale, dal Paris Saint-Germain (che poi vinse il torneo): 1-0 a Parma, 1-3 a Parigi.