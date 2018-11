Alberto Grassi e Roberto Inglese, alla fine sono stati convocati entrambi per la sfida di domani, al Tardini, contro il Frosinone (ore 15). La conferma arriva dal tecnico Roberto D'Aversa: "Di Gaudio può influire sulla partita, anche decidere, subentrando: ha caratteristiche importanti sia giocando dall'inizio che subentrando, con la sua velocità. Siligardi ha fatto una ottima gara a Bergamo, Gervinho era meno brillante ma poteva determinare con una delle sue giocate. Vediamo, ho ancora qualche dubbio, anche in difesa. Grassi e Inglese? Sono recuperati ma non potranno essere titolari. Già per pensare di utilizzarli part-time bisognerà valutare, dipende dalla partita".