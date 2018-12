Cremonese-Parma 1-2. Mister Gabetta: "Grinta, sofferenza e agonismo"

La formazione Under 17 del Parma Calcio 1913 – nella 13a ed ultima Giornata di Andata del Campionato Nazionale Serie A e B di categoria, giocata domenica 16 Dicembre 2018 sul campo B in sintetico del Complesso Sportivo “G. Arvedi” di Cremona – batte a domicilio 1-2 la Cremonese e raggiunge quota 12 in classifica consolidando la 10^ posizione e ravvicinando nel mirino i grigiorossi che li precedono, con 14 punti, di sole due lunghezze. Ora la media è esattamente di un punto a partita per le 12 gare disputate (dato il numero dispari delle iscritte ognuna osserva un turno di riposo): in realtà dopo le sei sconfitte consecutive iniziali – verdetti, invero, molto severi per la qualità delle prestazioni della squadra allenata da Mister Claudio Gabetta – sono seguiti sei risultati utili consecutivi, dapprima tre pareggi, ad iniziare da quello prestigioso con la Juventus (3-3), che forse ha dato quel quid di autostima in più al gruppo che poi ha impattato anche con le due liguri per 2-2, dapprima con lo Spezia nel Golfo e poi a Collecchio con la Sampdoria, trampolino di lancio per le tre vittorie in stecca con Livorno (0-2), Carpi (2-0) e appunto Cremonese (1-2), ed è quasi un peccato che ora arrivi la sosta natalizia, anche se dopo aver ricaricato le pile durante la vacanza e con i richiami di preparazione si spera che le soddisfazioni possano proseguire ancora. I Crociati imprimono immediatamente il proprio marchio subito in avvio: è il 1′ quando guadagnano un calcio di punizione dai 20 metri sulla sinistra; batte lo specialista Cristian Casarini e il portiere di casa Matteo Scarduzio si supera deviando in calcio d’angolo, tuffandosi sulla propria destra. Il conseguente tiro dalla bandierina è del numero 10 Crociato Gaspare Miceli, il cui traversone è spizzato dalla torre Gabriele Artistico verso Mirko Spaccaferro, e la morsa Battini-Ghisolfi nel tentativo di chiudere il numero 7 ducale infila la propria porta, con il suicida tocco decisivo del capitano grigiorosso. E’ il secondo minuto e il Parma conduce 0-1. La Cremonese, tuttavia, riesce a ristabilire la parità del punteggio poco dopo: al 10′, infatti, anche in questo caso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, arriva il colpo di testa di Andrea Bertazzoli. Nel prosieguo della prima frazione i lombardi si fanno preferire agli emiliani: sono anche sfortunati perché colgono ben tre pali: in cinque minuti (19′, anche se a deviarcelo contro è stato il rientrante portiere Filippo Rinaldi e 24′) sempre con Bertazzoli, l’alto, nel finale (40′) con capitan Matteo Ghisolfi su calcio di punizione. L’unico lampo dei gialloblù, al di là di un tiro alto di Artistico (23′) è il calcio di punizione al 28′ di Gaspare Miceli, con spettacolare risposta del portiere Scarduzio. Al riposo l’1-1, onestamente, calza un po’ stretto alla Cremonese. Ad inizio ripresa i Crociati presentano due novità: Andrea Cugini e Andrea Paolo Schifano che rilevano rispettivamente Matteo Di Mario e Mirko Spaccaferro: per cercare di arginare e sorprendere gli avversari, Mister Ghisolfi muta il sistema tattico dal tradizionale 4-3-3 verso un 4-2-3-1. Al 4′ st una conclusione al volo di Artistico è alta, poco dopo risponde Panina, ben parato da Rinaldi. Al 15′ st doppia opportunità per il Parma: un siluro di Gabriele Romano è deviato in corner da Scarduzio, e poi Artistico mette di testa fuori, con replica al 18′ st quando un’ulteriore girata aerea dell’attaccante romano è altrettanto fuori misura. Al 21′ st Rinaldi, di nuovo, nega il gol ai grigiorossi. Al 23′ st un gran tiro di Romano porta i Crociati in vantaggio (1-2). La rete affloscia ulteriormente la Cremonese – già calata di suo nel secondo tempo – che riesce a reagire solo guadagnando una punizione respinta dalla barriera (26′). Subito dopo (28′) una fulminea ripartenza del Parma potrebbe chiudere in anticipo il discorso, ma con Scarduzio ben lontano dai pali, battuto, è bravo Gabriele Battini con un prodigioso recupero a spazzar via un pericolosissimo pallone che avrebbe potuto essere calcio nella porta sguarnita sia da Hien Sie che Spaccaferro. al 41′ st un tiro dalla distanza di Schifano è parato a terra da Scarduzio. “Noi sappiamo che possiamo fare molto meglio”, dirà alla fine Mister Claudio Gabetta alla squadra in festa sul campo: del resto, però, dopo aver raccolto tante volte, nella prima parte del campionato, risultati negativi rispetto alla qualità di prestazione, per una volta è bello proseguire la serie utile anche al termine di una gara equilibrata.

Questo il commento di Mister Claudio Gabetta, intervistato al termine della gara da Gabriele Majo, Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione del Settore Giovanile e della Squadra Femminile del Parma Calcio 1913:

“I ragazzi, pur giocando una partita diversa dal solito, hanno fatto quel che dovevano: in tutta sincerità hanno giocato meglio altre volte, come qualità, però hanno lottato, ci hanno creduto e alla fine prendiamo il verdetto positivo del campo accettandolo volentieri, così come altre volte, al contrario, non venivamo ripagati da un risultato positivo dopo belle prestazioni. La nostra prova di oggi non è stata di alto livello qualitativo, ma c’è stata volontà e grinta che sono pure ingredienti che fanno parte del calcio. Facciamo i complimenti agli avversari che hanno giocato bene e se fosse finita con un pareggio, dato l’equilibrio mostrato dalle due squadre oggi, non ci sarebbe stato niente da dire. Però il calcio è così: noi abbiamo avuto il merito di fare gol, di saperci difendere e fare una partita piena di significati, come la determinazione, la sofferenza, e l’agonismo e credo che anche questa sia una crescita”.

IL TABELLINO

CREMONESE-PARMA 1-2 – CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A E B “UNDER 17” – 13^ GIORNATA DI ANDATA

Marcatori: 2′ Ghisolfi (autorete), 10′ Bertazzoni, 23′ st Romano

CREMONESE – Scarduzio; Bia, Battini; Tourè, Biasin (36′ st Bettegazzi), Rizzi; Ghisolfi (Cap.), Niang (11′ st Del Monaco), Panina, Bresciani (V. Cap., 25′ st Parmiggiani), Bertazzoli. All. Pozzoni

A disposizione: 12. De Bono; 13. Fini, 14. Pederzoli, 18. Culcasi

PARMA – Rinaldi; Hien Sie, Di Mario (1′ st Cugini); Numeroso (V. Cap.), Annibale, Casarini; Spaccaferro (1′ st Schifano), Romano (Cap.), Artistico, Miceli, Trezza (39′ st Bocchialini). All. Gabetta

A disposizione: 12. Agazzi; 13. Galeotti, 14. Leanza, 16. Carbone, 17. Gelmini, 18. D’Elia

Arbitro: Sig. Calzavara di Varese

Assistenti: Sigg. Carosella e Liuzza di Milano

Ammoniti: Biasin; Di Mario, Annibale, Casarini