Il Parma chiude l'anno con la Roma. D'Aversa: "Non ci sentiamo appagati". Di Francesco agguerrito: "Al Tardini per avvicinarci alla zona Champions"

Domani alle 15, allo stadio Tardini, si gioca Parma-Roma. Nel video, il 12TgParma fa il punto alla vigilia della partita.

Intanto, Inglese e Gervinho (che domani dovrebbe essere in campo) "intervengono" via social sul caso Koulibaly.

D'AVERSA: "NON CI SENTIAMO APPAGATI". E’ un bel rompicapo quello che Roberto D’Aversa deve risolvere entro domani pomeriggio per la sfida del Tardini con la Roma. Il tema caldo è il centrocampo con Scozzarella fuori per un problema muscolare e Stulac recuperato nell’ultimo allenamento, ma ancora non al cento per cento. Il Parma rischia insomma di essere senza regista e D’Aversa sta anche provando le soluzioni alternative.

Ma se proprio deve parlare di un giocatore, dopo le fatiche di Firenze (con il Parma vittorioso per 1-0) il tecnico va su nome di «Inglese. Faremo di tutto per recuperare un giocatore così importante. Non si è allenato nè ieri nè oggi, ha giocato a Firenze in condizioni fisiche non ottimali, ma ha fatto bene».

D’Aversa sembra comunque ottimista come per la questione mediana dove, se non recupererà Stulac, «ho pronto Rigoni che ha già fatto quel ruolo. Ma vedremo domani come staranno tutti».

Un Parma sereno, quota 25 e a più dodici della zona retrocessione, ma guai a definirlo sazio: «Non non ci sentiamo appagati, nè contenti - sottolinea l’allenatore emiliano - e non è vero che non abbiamo nulla da perdere. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario fino a qui, ma dobbiamo continuare cercando di fare risultato pieno a tutti i costi. Affronteremo una squadra forte ma dobbiamo essere ambiziosi».

Capitolo Roma e Di Francesco. «La Roma è molto fisica, sembra di affrontare una squadra di basket. E poi hanno l’arma in più dei calci piazzati - sottolinea D’Aversa - Di Francesco? Lo conosco da anni e lo stimo molto sia come persona e come allenatore. E’ di Pescara come me e si è costruito tutto partendo dalla Lega Pro dimostrando sul campo di essere uno dei migliori allenatori italiani. E sta facendo bene anche in questa stagione: a cambiato tanto la squadra ed è ancora in corsa per gli obiettivi che ha, compresa la Champions».

DI FRANCESCO: "A PARMA PER AVVICINARCI ALLA ZONA CHAMPIONS". «Siamo in crescita e ci sentiamo in corsa per il quarto posto, la classifica dice questo, non ci sono tantissimi punti di distacco». Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta di Parma, ultimo impegno del 2018. «Parlare ora di mercato è prematuro, pensiamo prima a questa partita e poi faremo tante valutazioni. L’esigenza principale della Roma è fare punti», aggiunge, analizzando poi le insidie della sfida del Tardini: «Il Parma è una squadra che non fa del possesso palla la sua arma migliore, preferisce giocare in verticale sfruttando le caratteristiche degli attaccanti molto bravi nel ripartire. Come pensiamo di fermare Gervinho? Ho fatto comprare 3-4 fucili alla società, magari gli spariamo... Al di là della battuta, è un giocatore che dobbiamo limitare. Sarà fondamentale la fase preventiva, dobbiamo essere bravi nella lettura e limitarli in partenza».

DI FRANCESCO E IL CASO KOULIBALY: "STO CON ANCELOTTI, GIUSTO LO STOP". «Io sto con Ancelotti, concordo col fatto che se lo Stato non riesce a regolamentare le problematiche esterne dobbiamo essere noi a dare una risposta importante. Il calcio può fare tanto e un segnale è fermarsi come ha detto Carlo. Le squadre non devono accettare determinati cori e situazioni». Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo i fatti avvenuti a San Siro in occasione di Inter-Napoli. «In Italia si va spesso allo stadio non per cultura sportiva e più per offendere che per tifare la propria squadra - aggiunge Di Francesco durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Parma -. Su questo abbiamo fatto tanti discorsi ma concettualmente non cambia, a volte anche a Roma dove si è spesso presi di mira. Credo sia troppo importante lo Stato in questo senso, ci sono esempi importanti come l’Inghilterra, bisogna essere duri, decisi perchè certi comportamenti non possono essere lasciati andare con troppa facilità».