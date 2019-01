Il mercato del Parma: la Juventus pensa a Bruno Alves. Ciciretti va all'Ascoli, da Firenze arriva Diakhate?

Il mercato del Parma: la Juventus pensa a Bruno Alves per il dopo Benatia.

Ieri si è chiusa anche l'avventrua parmigiana di Amato Ciciretti ed è stato un anno di poca gloria per l'ex Benevento di proprietà del Napoli. C'è stato un unico vero flash, ed è stato il gol del 2-10 nella magica serata di La Spezia. Otto gettoni in B, sei in A, con il consistente alibi degli infortuni che l'hanno frenato, Ciciretti non ha lasciato segni. Ora andrà in prestito all'Ascoli, formazione che punta ai play-off di serie B.