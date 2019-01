Parma-Spal, la polizia interviene e evita tafferugli Video

Ad un mese dai tragici scontri a Milano fra i supporter dell’Inter e del Napoli che costarono la vita a Daniele Belardinelli, la Polizia di Parma ha evitato che si ripetesse una situazione molto simile prima del match di domenica scorsa fra il Parma e la Spal in programma alle 15 allo stadio Tardini nella città emiliana.

Grazie alle pattuglie che controllavano le vie di accesso alla città gli agenti hanno intercettato attorno all’ora di pranzo sette minivan su cui viaggiavano una cinquantina di tifosi ferraresi: i mezzi avevano eluso i controlli all’uscita di filtraggio dell’autostrada per riuscire ad entrare in città ed avere campo libero per muoversi nella zona della stadio. A poca distanza dall’area dove erano stati parcheggiati i mezzi gli ultrà spallini sono entrati in contatto con una ventina di supporter del Parma, ma la Polizia a quel punto è subito intervenuta evitando il peggio.

Gli agenti della Questura di Parma hanno poi perquisito i sette minivan ed hanno sequestrato una cinquantina di manganelli di gomma, cinque petardi e uno sfollagente di metallo. Le indagini ora proseguono, non si escludono eventuali Daspo per i responsabili.