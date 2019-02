Kucka: "Io non mollo mai, come la nostra squadra" Video

Juraj Kucka, con due assist vincenti, è stato tra i protagonisti del pareggio del Parma Calcio all’Allianz Stadium di Torino contro la capolista Juventus.

Il centrocampista crociato ha raccontato con queste parole la prestazione della nostra squadra:

“Stasera non abbiamo mai mollato. Ci possiamo godere questo punto, che per noi è importantissimo. Io sono uno che non mollo mai, come tutta la nostra squadra. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto. Dobbiamo continuare a camminare così, lungo la nostra strada. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Sto provando in allenamento, con molta intensità, a trovare il prima possibile l’intesa con i miei nuovi compagni. Sto osservando quotidianamente il loro lavoro e quello del nostro staff tecnico. Sto imparando, ogni giorno, a giocare in questo Parma. I movimenti, poi, vengono da soli. Ogni settimana che passa, mi sento meglio fisicamente. Venivo da quasi due mesi di sosta per un infortunio. Ora mi sto riprendendo bene. Con Gervinho e Biabiany davanti abbiamo due frecce in contropiede, che sono difficili da fermare”.