Brasile-Uruguay, guardate quel numero 10: è Schiappacasse, giocherà nel Parma Video

Prtotagonista assoluto del match che l'Uruguay ha vinto nella notte contro il Brasile per 3-2: un rigore realizzato e una bellissima punizione che si è andata a stampare sulla traversa, diventando un assist per Gomez che a due metri dalla porta non poteva sbagliare. Terza giornata del Sudamericano Sub20. Uruguay primo trascinato nelle prime tre partite da Schiappacasse: per lui 3 gol nel torneo. Da lui, nella vittoria contro i verdeoro sono partite le azioni più pericolose, ed è andato vicino al gol in almeno 4 occasioni.