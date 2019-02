Schiappacasse capocannoniere: l'attesa dei tifosi crociati cresce - Video: il gol

Un gol arrivato in recupero che ha accorciato, solo, le distanze dal 2-0 con cui l'Argentina stava comandando il match clou del Sudamericano Under 20 contro, appunto, l'Uruguay. Il neo acquisto del Parma (in prestito dall'Atletico Madrid fino al 2020) Nicolás Schiappacasse si conferma protagonista della manifestazione: con 4 gol (assieme all'ecuadoreno Campana Romero) è il capocannoniere del torneo. La serie A, ma soprattutto i tifosi crociati, potranno vederlo in azione a Sudamericano finito. Ora non resta che gioire di queste prodezze. Che, ovviamente, non fanno altro che aumentare l'attesa.