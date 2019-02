Parma-Napoli, al Tardini si entra solo con il "segnaposto" - Video

Il Parma annuncia alcune variazioni sull'ordine pubblico all'interno del Tardini, già da domani, con un lungo comunicato. Ecco le novità, punto per punto.

ACCESSO AL TARDINI

Nelle operazioni di prefiltraggio e di filtraggio ai cancelli dei singoli settori verrà rafforzata notevolmente la verifica di ogni titolo di ingresso, sia esso il biglietto acquistato per la singola partita o l’abbonamento stagionale al Parma. Per la gara contro il Napoli, infatti, è stata stabilita dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’assoluta incedibilità di entrambi i titoli di ingresso (biglietto e abbonamento). Ogni abbonato, come da normale prassi, dovrà tassativamente presentarsi ai cancelli con l’abbonamento e il relativo segnaposto cartaceo, emesso contestualmente alla sottoscrizione del titolo stagionale. Qualora il segnaposto fosse stato smarrito, lo si può stampare tramite il portale del circuito Ticketone. Il Parma, pertanto, raccomanda di presentarsi agli accesi muniti del proprio documento d’identità valido, del proprio titolo di ingresso (singolo tagliando o abbonamento) e, soprattutto, in largo anticipo rispetto alle consolidate abitudini per evitare assembramenti e code.

BEVANDE IN CURVA NORD

Il Parma informa che da domani ai bar del settore Curva Nord le bevande torneranno a essere somministrate all’interno di bicchieri di plastica. E’ un accorgimento adottato a malincuore, alla luce dei ciclici inaccettabili lanci di bottigliette di plastica in campo e nelle immediate vicinanze del terreno di gioco.

TORNANO LE RECINZIONI

Dalla ripartenza in D, il Tardini era diventato un impianto privo di barriere. L’aver rimosso la rete di protezione dalle curve voleva essere un primo passo verso quella che dovrebbe essere la normalità. Invece, tra decine di palloni mai restituiti in campo ad ogni partita e l’incivile consuetudine di lanciare bottiglie sul terreno di gioco durante le gare dei crociati, la società si è vista costretta a ripristinare le recinzioni.

Il Parma si scusa anche con i tifosi: «Per comportamenti individuali di pochi (l'ingresso in curva di due tifosi catanesi colpiti da Daspo ndr) viene penalizzata la maggioranza».