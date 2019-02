Parma-Napoli, Gobbi amareggiato: "C'è delusione, siamo arrabbiati per la sconfitta"

"C’è grande delusione e ci dispiace tanto, siamo arrabbiati per il risultato. Ma ci siamo detti che bisogna guardare avanti, domattina ci ritroviamo al campo e dobbiamo subito accantonare questa sconfitta per guardare avanti". E’ questo il commento di Massimo Gobbi dopo la sconfitta interna di oggi contro il Napoli: "Sicuramente – prosegue – non siamo stati molli, abbiamo subito il loro pressing alto nei primi minuti subendo il gol. Abbiamo dopo cercato di alzarci un po’ di più e anche il secondo tempo abbiamo cercato di spingere per riprenderla in tutti i modi, abbiamo rischiato tanto riuscendo pure a concludere ma al di là di questo è una sconfitta che ci fa male e dispiace tanto. Dobbiamo adesso metterla da parte, diventare ancora più gruppo in vista delle sfide che abbiamo davanti e deve servirci da insegnamento per diventare ancora di più uniti come lo eravamo poco tempo fa. E’ un periodo brutto ma lo supereremo perché siamo una squadra vera ed un gruppo vero".