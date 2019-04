D'Aversa: "Il 3-5-2? Lo abbiamo usato spesso ma non se ne accorge nessuno"

Mister D'Aversa commenta la partita. “Oggi i ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione, sono andati in campo con lo spirito di una squadra che vuole salvarsi a tutti i costi. La partita l’hanno fatta loro ma abbiamo avuto comunque due situazioni per andare in vantaggio, per il morale con il quale arrivavamo dalla sconfitta di Frosinone i ragazzi hanno fatto un’ottima partita. Noi adottiamo un sistema di gioco da diverso tempo ma vi posso garantire che il 3-5-2 lo abbiamo utilizzato più volte, poi chiaramente dipende dalle caratteristiche di chi hai a disposizione. Per chi ho scelto dall’inizio era meglio usare questo sistema anche se poi dipende dall’atteggiamento con il quale si affronta la gara a farti portare o meno a casa il risultato. Oggi in mancanza di tanti attaccanti era difficile schierare il tridente. Credo sia anche importante evidenziare quanto successo ieri, con i tifosi che ci sono venuti a incitare come prima del derby con la Reggiana; la compattezza d’ambiente ha portato i ragazzi a fare qualcosa in più e questo è importante per raggiungere il nostro obiettivo”.