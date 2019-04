Roberto D’Aversa commenta cosi il pareggio del Parma al Bentegodi. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi nella ripresa abbiamo fatto abbastanza male, abbiamo dato tanto spazio al Chievo e sul finale ci sono stati degli interventi importanti anche di Sepe per permetterci di farci fare un punto.

E poi «Il mio futuro? Dipende dalla società, non da me, non voglio fare polemiche inutili. Quello che conta è che il nostro obiettivo è sempre più vicino e dobbiamo rimanere concentrati solo su quello».