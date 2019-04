Oggi riposo, ma da domani è ora di pensare al "match point" salvezza (contro la Samp) Video

Oggi il Parma riposa, domani la ripresa degli allenamenti in vista di domenica (ore 15) quando al Tardini arriva la Samdoria. Da una parte i crociati a caccia dei "match point" salvezza, dall'altra i blucerchiati ancora "attaccati" al sogno europeo. Un sogno, a quanto sembra, non ancora spento, a quanto dice Alex Ferrari, dopo il ko casalingo contro la Lazio: "Siamo delusi sopratutto perché abbiamo giocato un primo tempo sottotono rispetto al solito. Abbiamo sbagliato l'approccio, valuteremo col Mister la settimana che viene. E' stato bello tornare titolare: ho lavorato molto per raggiungere questo obiettivo, è stata una bella emozione. Per l'Europa, finché la matematica non ci uccide, ci crederemo sempre". Samp rimaneggiata, tra infortuni e squalifiche: al Tardini mancheranno infatti Gaston Ramirez, espulso contro la Lazio, Jacopo Sala e Lorenzo Tonelli, che hanno ricevuto la quinta ammonizione.