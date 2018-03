E' morto Oskar Groening: fu il contabile di Auschwitz

Era noto come "il contabile di Auschwitz" ed è morto oggi in Germania Oskar Groening, 96 anni, condannato al carcere con l’accusa di essere corresponsabile della morte di 300mila persone nel lager che fu il simbolo supremo della Shoah. Nel corso del suo processo, l’anziano sottufficiale delle SS aveva chiesto perdono, riconoscendo una responsabilità morale nell’Olocausto. Ma aveva sempre detto di non essere un carnefice, tentando anche di ottenere la grazia: richiesta respinta a gennaio. La Procura di Hannover attribuisce la notizia della sua morte, avvenuta oggi in un ospedale, ad una memoria del suo avvocato.