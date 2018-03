Turista russa partorisce in mare: l'incredibile video-sequenza

Al di qua dell'obbiettivo, una giovane egiziana, Hadia Hosny El Said. Al di là, immortalata in quella che è una incredibile sequenza di immagini, una turista russa che riemerge dal mare dopo aver partorito.

E' successo a Dahab, nel Governatorato del Sinai, sul Mar Rosso. Le foto sono diventate virali e Al Arabiya sostiene che i media egiziani ne hanno verificato l’autenticità. Le immagini mostrano la presenza di due uomini: uno, probabilmente un medico russo specializzato in parti in acqua, che tiene in braccio il neonato, e un altro, presumibilmente il padre, che gli va incontro con un contenitore per reggere la placenta.