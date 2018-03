Dalle ortopanoramiche alle radiografie, fino alle tac: di raggi x dal dentista si rischia di prenderne troppi e non sempre utili. Con la conseguenza di esporre i pazienti a una dose eccessiva di radiazioni dannose per la salute. E’ la preoccupazione degli esperti della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) che, in occasione del ventesimo Congresso Nazionale a Rimini, invitano «a utilizzarli con cautela».