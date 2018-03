Il figlio di Carla Bruni bersaglio dei razzisti sui social

Insulti antisemiti, minacce di morte, frasi irripetibili contro la madre, l’ex «première dame" Carla Bruni, e il padre, il filosofo Raphael Enthoven: per il sedicenne Aurèlien, primo figlio della ex top model oggi cantante, sono giornate difficili. Il web lo travolge con il suo livore più cieco perchè lui, appassionato di paleontologia, ha spiegato in un video perchè «le razze non esistono».

Nel fiume di messaggi - arrivati da quando la settimana scorsa Aurèlien e il suo amico Julien Kriss hanno pubblicato il video di 23 minuti - un centinaio contengono minacce particolarmente violente. Tanto da spingere il ragazzo - che con l'amico ha creato ormai da mesi un canale Youtube (35.000 abbonati soltanto l’anno scorso) - a sporgere denuncia. E il padre filosofo a reagire così su Twitter: «Per aver realizzato in collaborazione con @Penseursauvage (pseudonimo di Julien) un eccellente video sul 'razzismò, lo youtuber @MGigantoraptor (Aurelien Enthoven) è bersaglio di attacchi antisemiti di una violenza assoluta. I loro autori se ne pentiranno, #nonlasciarpassareniente».

Altrettanto solida la reazione della mamma, che fonti a lei vicina descrivono comunque come 'in apprensionè: «Fiera di mio figlio Aurèlien e del suo lavoro pubblicato sul canale YouTube M-Gigantoraptor. Fiera della sua passione per la scienza, della sua curiosità e del suo coraggio», scrive la moglie di Nicolas Sarkozy sul suo profilo Instagram.

E’ intervenuta in difesa della battaglia di Aurèlien, che già in passato si è messo in luce per le sue battaglie civili e mostra una straordinaria maturità (di recente la decisione di nutrirsi in base ai principi vegani), anche la ministra delle Pari opportunità Marlène Schiappa: «Attacchi immondi di antisemitismo, sessismo, stupidità». E successivamente è arrivata anche la solidarietà dell’ex premier socialista Manuel Valls. Gli autori dei messaggi più virulenti saranno identificati nei prossimi giorni dalla polizia e convocati per accertamenti.

Carla Bruni, 50 anni, ex top model, oggi cantante, è madre - oltre che di Aurèlien - anche di Giulia, 6 anni, avuta da Nicolas Sarkozy durante il suo mandato di presidente della Repubblica. Nel 2017, dopo il ritiro dalla vita politica del marito, ha pubblicato un nuovo album di canzoni, 'French Touch’, accompagnandolo con una tournèe internazionale.