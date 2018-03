Aiutò una migrante incinta: "Rischio il carcere ma lo rifarei' Video

«Se la situazione dovesse ripetersi anche domani non potrei agire in maniera diversa, ho fatto una cosa normale». Non ha cambiato idea Benoit Ducos, il volontario francese, guida alpina, che il 10 marzo a Montgenevre ha aiutato una migrante incinta a raggiungere l'ospedale per il parto ed ora rischia fino a cinque anni di carcere.

«Stavamo facendo il solito giro di perlustrazione, come accade dall’inizio dell’inverno per prestare soccorso alle persone che superano il passo in condizioni di difficoltà, quando abbiamo visto un gruppo di persone che camminavano nella neve - racconta il volontario di 'Tous Migrants' - Era una famiglia con due bimbi piccoli e una donna incinta. Abbiamo fatto come sempre: abbiamo dato loro da mangiare, da bere e vestiti asciutti. La donna stava male - ricorda -, era incinta di 8 mesi e mezzo, stava per partorire. Ho preso la mia macchina per portarla all’ospedale a 10 km ma, arrivati a fondo valle, siamo stati arrestati dalla polizia di frontiera».

Gli agenti non hanno creduto che la situazione fosse grave, che la donna potesse partorire a momenti. «Mi hanno detto che ero io a non capire la gravità della situazione - dice l’uomo con amarezza - La famiglia è stata separata, la donna in ospedale e noi in caserma. Lì è stato difficile perchè loro non capivano il motivo della separazione, padre e figli piangevano».

Ducos è stato ascoltato subito, gli hanno notificato l'udienza per mercoledì e a mezzanotte è stato rilasciato. Il giorno dopo un’infermiera gli ha detto che l’ospedale aveva chiamato la polizia di confine per far arrivare il marito e i figli dal momento che la donna stava partorendo.

Durante l’interrogatorio «ho insistito sul mio compito umanitario al momento dell’aiuto fornito ai migranti. Ora il mio fascicolo è in mano al procuratore che deciderà quello che dovrà accadere. Potrei beneficiare di una sorta di immunità umanitaria». Ma non è questo che conta per la guida alpina, Benoit è convinto di aver fatto il suo dovere e non ha dubbi: se dovesse ritrovarsi nella stessa situazione, aiuterebbe di nuovo la donna e la sua famiglia. «E' anche per la presenza in questi posti che abbiamo evitato la catastrofe», conclude.