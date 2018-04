"Un motore è esploso in volo e un finestrino si è aperto" poco distante. "L'esplosione ha ferito in modo grave una donna che seduta vicino al finestrino". Marty Martinez racconta così sul suo profilo Facebook la grande paura vissuta sul volo 1380 della Southwest Airlines da New York a Dallas. L'aereo ha fatto un atterraggio di emergenza a Philadelphia.

Martinez ha postato su FB due video di quei terribili momenti e alcuni scatti fatti dopo l'atterraggio. "Ho letteralmente comprato il WiFi mentre l'aereo andava giù - scrive Martine - perché volevo raggiungere le persone che amo, in quelli che credevo essere i miei ultimi momenti sulla terra".