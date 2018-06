Taxi sulla folla a Mosca: il video choc e la fuga finita presto

Momenti di paura a Mosca, dove un taxi è uscito fuori strada in via Ilyinka, a pochi passi dalla Piazza Rossa, travolgendo otto persone, tra cui dei tifosi messicani venuti in Russia per i Mondiali. Le autorità scartano l'ipotesi terrorismo, ma un video registrato dalle telecamere di sicurezza e diffuso in tarda serata mostra la Hyunday gialla che accelera prima di investire la gente sul marciapiede e finire la sua corsa abbattendo un segnale stradale. Poi il tassista, vestito di nero, fugge inseguito dalla folla inferocita. (GUARDA IL VIDEO DA UN'ALTRA VISUALE)

Le immagini riportano alla memoria alcuni dei terribili attentati degli ultimi anni, ma il tassista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, assicura che non era sua intenzione provocare l’incidente. Secondo alcuni testimoni, sarebbe addirittura scappato urlando «Non sono stato io». Una fuga durata poco. Il giovane è infatti stato fermato quasi subito dalla polizia, a cui - stando a una fonte citata dall’agenzia Interfax - avrebbe detto di aver avuto un colpo di sonno e di aver schiacciato involontariamente l’acceleratore. La polizia stradale ha invece smentito la notizia secondo cui il 28enne guidava in stato di ebbrezza. Un account che risponde al nome dell’autista appare inoltre sul social network russo Odnoklassniki: l’ultimo post, di due anni fa, era un video sulla sura 82 del Corano, che parla del giorno del Giudizio. Per quanto riguarda i feriti, stando alle autorità sanitarie, una donna versa in condizioni «di media gravità», mentre gli altri sette passanti travolti dall’auto avrebbero riportato danni lievi. Tra loro vi sono anche due cittadine messicane.

Il caso è sotto il controllo personale del sindaco di Mosca Serghiei Sobianin, che proprio oggi ha iniziato la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 9 settembre. E' probabilmente ancora presto per trarre delle conclusioni sull'incidente di oggi. Non ci sono chiare indicazioni che si tratti di un atto terroristico, d’altra parte le autorità russe non hanno nessun interesse a diffondere notizie che possano far apparire la Russia come un Paese poco sicuro. Soprattutto durante i Mondiali. Il Cremlino ha adottato misure di sicurezza straordinarie per questo torneo, con oltre 30.000 poliziotti schierati nella sola Mosca. Ma a ravvivare la paura di un atto terroristico ha contribuito un video di minacce diffuso ieri dall’Isis e in cui gli estremisti islamici promettono «un massacro senza precedenti».