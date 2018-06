Mille morti in 6 mesi nel Mediterraneo

(ANSA) - Sono oltre mille le vittime dei naufragi nel Mediterraneo in questi primi sei mesi del 2018, un numero che l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), alla quale si deve il conteggio, definisce «scioccante», invocando un piano internazionale per i salvataggi in mare che «non è mai stato così urgente».

Dall’inizio di questa settimana l’Unhcr stima che circa 220 persone siano annegate al largo delle coste libiche mentre tentavano di attraversare il mar Mediterraneo dirette in Europa, corpi destinati a rimanere in gran parte sul fondo del Mare Nostrum, mentre gli Stati si accapigliano sulle sorti dei superstiti. L’Agenzia riferisce che martedì scorso, secondo i racconti dei sopravvissuti, un’imbarcazione di legno che trasportava un numero imprecisato di rifugiati e migranti si è capovolta al largo delle coste libiche. Del centinaio di passeggeri a bordo, sono sopravvissuti solo in cinque, salvati dalla Guardia Costiera Libica e sbarcati a Mayia, alla periferia della capitale Tripoli. Alcuni corpi sono stati recuperati dai soccorritori, altri trovati sulle spiagge. Lo stesso giorno, un gommone con circa 130 persone a bordo è affondato in un’altra località al largo della Libia. Sessanta sopravvissuti sono stati salvati da pescatori locali, che li hanno riportati a riva a Dela (35 km ad ovest di Tripoli). Si ritiene che 70 persone siano annegate in questo incidente. Il 20 giugno, la Guardia Costiera Libica ha condotto un’operazione di salvataggio al largo di Garabulli, a 64 Km a est della capitale, Tripoli. I rifugiati e i migranti salvati sono stati sbarcati a Tajoura. I sopravvissuti hanno riferito che oltre 50 persone che viaggiavano con loro sarebbero annegate.

Un triste elenco che rischia di allungarsi, avverte l’Unhcr, visto che la stagione estiva è appena agli inizi. Di qui l'appello ad «un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di tutti i principali attori coinvolti, comprese le Ong e le navi mercantili, in tutto il Mediterraneo. Allo stesso tempo - aggiunge l’Agenzia - dovrebbe essere garantito l’accesso alla protezione nei Paesi di primo asilo, nonchè percorsi alternativi per i rifugiati in Libia che tentano di attraversare il mare in cerca di protezione e sicurezza».