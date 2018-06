Una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta in mattinata sulla riviera romagnola dell’Adriatico. Al largo di Cesenatico, ma un pò da tutte le località del litorale, il cielo è diventato improvvisamente scuro e dalla costa sono state avvistate due trombe marine, di cui una di notevoli dimensioni. Sulla spiaggia era stato poco prima dato l’avviso di chiudere gli ombrelloni per il forte vento in arrivo e le persone presenti si sono allontanate in fretta, mettendosi al riparo.

Una tromba d'aria si è formata sul mare davanti alle coste di Rimini questa mattina, attorno alle 10,30. L'evento è stato filmato e postato su Youtube da un bagnante.