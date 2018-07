Thailandia, i primi sei ragazzini fuori dalla grotta Video

Sono sei i ragazzi che hanno raggiunto la «caverna 3» della grotta di Tham Luang, relativamente vicina all’uscita, e sono sotto osservazione dei medici prima di poter uscire. Lo riporta il Bangkok Post. I primi dei ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia ad essere usciti sono stati quelli «più deboli». Lo ha riferito l’inviato di Skynews sul posto.

Prima di iniziare le operazioni di evacuazione un medico ha visitato tutti, ragazzi e allenatore, e stabilito una lista di uscita. Quelli rimasti sono «i più forti».

Gli altri otto ragazzi e l'allenatore ancora all’interno della grotta Tham Luang saranno riportati all’estero tra 10-20 ore per motivi logistici e una necessaria preparazione dell’equipaggiamento. Lo ha appena dichiarato il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle operazioni di soccorso.

Le ambulanze con i primi due ragazzi usciti in superficie hanno lasciato il campo base all’entrata della grotta Tham Luang per dirigersi verso gli elicotteri in stand by in un prato lì vicino. I ragazzi saranno trasferiti in un ospedale di Chiang Rai, a circa 60 chilometri.

«Siamo felici e sollevati» che siano iniziate le operazioni di soccorso dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang. Lo rivela alla Cnn la famiglia di un di loro, il 14enne Nuttawut Takumsonh, che annuncia di voler organizzare subito una festa di compleanno al suo ritorno.

La nonna del ragazzo ha confessato di aver pregato ogni giorno presso il tempietto nel loro giardino di casa perchè il nipote tornasse sano e salvo. Nonostante il sollievo, la preoccupazione resta fino al momento in cui potranno riabbracciare il piccolo. «Ho paura che qualcosa vada storto, che i soccorritori non ce la facciano», ha detto la nonna.