Iran, balla senza il velo su Instagram: arrestata 18enne

Arrestata perchè ha pubblicato sui social media una serie di video che la ritraevano mentre ballava sulle note di musica rap non coperta dal velo obbligatorio: è accaduto in Iran, dove continuano a registrarsi violazioni dei diritti fondamentali dei suoi cittadini da parte delle autorità.

L’ultimo caso, in ordine di tempo, riguarda la diciottenne Maedeh Hojabri arrestata per aver «violato le norme morali" vigenti da decenni nella Repubblica islamica e che prevedono, tra l’altro, che le donne appaiano in pubblico coperte da un velo obbligatorio e che, in generale, non si balli con la musica occidentale.

Hojabri aveva pubblicato circa 300 filmati sul suo account di Instagram, seguito da oltre 40mila utenti. Molti di questi video la ritraevano mentre ballava, e in alcuni lei appariva senza il velo obbligatorio.

Per questo è stata prima arrestata e poi, come spesso accade in questi casi, è stata ripresa dalle autorità in un video trasmesso dalla tv di Stato mentre «confessa» di aver «violato le norme morali», insistendo però che non era sua intenzione.

I servizi di controllo e repressione iraniani sono noti per esercitare forti pressioni sulle persone arrestate, incluse minacce di ritorsioni ai loro familiari, perchè ammettano in pubblico la loro colpa. Nel filmato della tv di Stato il viso della giovane donna è stato oscurato e alcuni media locali affermano che Hojabri è stata in seguito rilasciata su cauzione ma di questo non vi sono conferme ufficiali.

Intanto la polizia ha annunciato che chiuderà simili account su Instagram e il ministero di giustizia sta esaminando l'eventuale blocco dell’accesso al sito. L’Iran già blocca l'accesso a Facebook, Twitter ed altri social, anche se moltissimi utenti usano sistemi per aggirare i controlli telematici governativi. All’inizio dell’anno, le autorità avevano inoltre chiuso il flusso di comunicazioni di Telegram, il più diffuso sistema di messaggistica in Iran.

L’arresto di Hojabri si inserisce in un quadro di continue violazioni dei diritti umani in Iran. In un recente rapporto di Amnesty International, organizzazione citata dalla Repubblica islamica quando denuncia violazioni nella vicina Arabia Saudita, rivale di Teheran, si afferma che solo l’anno scorso in Iran sono state giustiziate 507 persone e che nelle carceri del paese ci sono centinaia di prigionieri politici.

Nel 2014, le autorità avevano arrestato sei tra uomini e donne colpevoli di aver pubblicato su Youtube un video che li ritraeva mentre ballavano sul tetto di un palazzo di Teheran sulle note dell’allora celebre canzone 'Happy' di Pharrell William. I tre uomini e le tre donne erano stati poi condannati alla detenzione e a una serie di frustate.