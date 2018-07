Marocchino ucciso ad Aprilia: in un video l'incidente e la sospetta aggressione

Un video, registrato da una delle telecamere di sorveglianza di un bar (e pubblicato sul sito Ansa.it), mostra le immagini di quanto avvenuto ad Aprilia con la morte del giovane marocchino, i momenti concitati dell’aggressione e le tre persone coinvolte, una delle quali forse armata.

All’inizio del filmato si vede l’automobile sulla quale viaggiava il marocchino sbandare, forse sbattere con un’autovettura che proveniva in senso contrario, e quindi terminare la sua corsa prima sul marciapiede e poi contro un muretto. A questo punto si vede sopraggiungere da dietro un’autovettura di colore chiaro che si ferma poco prima e dalla quale scendono tre persone (presumibilmente i tre denunciati) che si avvicinano all’auto incidentata. Quindi si vedono fasi concitate che, probabilmente, corrispondono al momento dell’aggressione.

Poi l’automobile di colore chiaro si allontana e ricompare dal basso, per andare a parcheggiare in uno slargo poco distante. Dalla macchina scende una sola persona che, chiusa l'autovettura con il telecomando, si dirige nel luogo dell’incidente. Poco dopo si vede l’autista tornare con gli altri due verso l’automobile parcheggiata e, all’altezza della cintola di uno dei tre, quello più corpulento, si nota un oggetto di colore scuro che potrebbe far pensare a una pistola e che l’uomo sembra toccare con la mano. Ma su questo non ci sono ancora conferme da parte degli investigatori.

I tre poi sostano a lungo sul ciglio della strada ad osservare la situazione, quindi tornano verso il luogo dell’incidente, confondendosi tra la gente accorsa nel frattempo sul posto. Poco dopo, giunge l’autoambulanza con a bordo i sanitari che hanno prestato le prime cure al marocchino.