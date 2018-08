Borseggiatrici in azione in stazione: ecco come Video

Organizzate nel derubare i turisti in stazione centrale a Milano. In un video pubblicato dalla polizia ferroviaria si vede il loro modus operandi: le quattro donne accompagnano la vittima vicino l'ascensore e una volta all'interno si posizionano in modo tale da circondarla letteralmente. Una delle quattro borseggiatrici si ferma nei pressi della porta dell'ascensore per ritardare la partenza, attribuendo invece la mancata chiusura della porta al bagaglio molto ingombrante della signora, tanto che lo spinge fisicamente più indietro vicinissimo alla complice. Quest'ultima, posizionata alle spalle della vittima, mette la sua giacca sopra la borsa della turista in modo da occultare la mano destra, con la quale afferra il portafoglio contente i soldi. La vittima non si accorge di nulla. Individuate e denunciate tutte quattro le borseggiatrici di origini bosniache.