Rissa in aeroporto, due rapper a processo: rischiano fino a 10 anni di carcere

Botte da orbi, danni e voli ritardati: si tiene oggi a Créteil, vicino Parigi, il processo a due rapper, Booba e Kaaris, le due star rivali sulla scena musicale transalpina protagonisti della maxi-rissa del primo agosto scorso al Gate 1 dell’aeroporto di Orly. Oltre ai due rapper, sono imputati per violenze aggravate e furto di gruppo nove componenti delle loro rispettive 'crew'. Tutti rischiano fino a 10 anni di carcere anche se ci sono scarse chance che i giudici optino per la pena massima.

Booba e Kaaris hanno già scontato 3 settimane di carcere preventivo, hanno inoltre sborsato 30.000 euro di cauzione ciascuno e hanno il divieto tassativo di lasciare la Francia. Rischiano inoltre di dover indennizzare le vittime collaterali della rissa. Quel primo agosto, dinanzi a centinaia di passeggeri pronti a partire per le vacanze, i due rapper e rispettivi clan si sono scatenati in una spettacolare scazzottata degna dei migliori film di Bud Spencer. Tredici, in totale, le persone fermate. In quei concitati momenti, sono volati grida, insulti e bottigliette di profumo afferrate sugli scaffali del duty-free. Per porre fine alla zuffa è stato necessario l’intervento di gendarmi e polizia. Elementi degli arredi aeroportuali sono stati danneggiati. In totale si contano danni per 62.500 euro.

Booba e Kaaris stavano entrambi imbarcando su un volo per Barcellona per due concerti distinti al Porto Olimpico. Nel 2012, fu proprio Booba, con il pezzo Kalash, a lanciare l’ormai trentottenne Kaaris. Dopo qualche tempo, però, i due rapper litigarono perchè quest’ultimo non aveva difeso il suo mentore dagli attacchi di un altro rapper.