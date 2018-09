«Hanno ammesso tutti e tre le responsabilità della rapina alla villa dei coniugi Martelli specificando i ruoli e le responsabilità di ognuno. Hanno indicato in altra persona il responsabile del taglio dell’orecchio della signora Niva Bazzan». E’ la breve dichiarazione resa dall’avvocato Domenico Russo al termine dell’interrogatorio di garanzia effettuato nel carcere di Lanciano dal Gip Massimo Canosa, presente il Procuratore Capo di Lanciano, Mirvana Di Serio. Il legale difende i tre romeni in stato di fermo, i fratelli Costantin, 22 anni, e Ion Turlica (20) e il loro cugino Aurel Ruset (25), per la rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano, all’alba di domenica scorsa.

L’indagine prosegue per provare la responsabilità nella cruenta rapina anche del quarto uomo, Alexandru Bogdan Colteaunu (26), arrestato due giorni fa a Caserta mentre cercava di vendere un orologio rubato nella villa di Martelli.

VASTA OPERAZIONE DI POLIZIA E CARABINIERI A LANCIANO. Una vasta operazione di polizia e carabinieri, anche con l’ausilio di un elicottero, è in atto nelle frazioni Rizzacorno e Colle Campitelli di Lanciano alla ricerca di altri appartenenti alla banda responsabile della cruenta rapina, domenica scorsa, nella villa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan. Ai residenti dell’area interessata è stato ordinato dalla forze dell’ordine di rimanere in casa.

«Si sta lavorando, il procuratore di Lanciano Mirvana Di Serio ha dato indicazioni», puntualizza il colonnello Florimondo Forleo, comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, al termine di un vertice in Procura seguito all’interrogatorio di stamane in carcere dei primi tre romeni fermati che hanno ammesso le loro responsabilità nella vicenda.