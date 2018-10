Il lamento di Casalino tre giorni dopo la tragedia: «Mi è saltato il Ferragosto...»

Il nuovo messaggio vocale del portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalinom inviato ad alcuni giornalisti dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova, sta provocando nuove polemiche sui media e nel mondo politico. «Basta - diceva Casalino ai cronisti in un passaggio del messaggio audio - non mi stressate la vita. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo. Mi chiamate come pazzi».

«Crolla il ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna». E’ il tweet di Matteo Renzi con cui attacca Casalino. A lui si accodano anche altri esponenti dell'opposizione.

La risposta di Casalino non si è fatta attendere: «Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende, invece, l’uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia».