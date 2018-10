Toninelli parla del "tunnel del Brennero". Ma l'opera non esiste

La Commissione europea «potrà darci una mano» anche per quello che riguarda il tunnel del Brennero. Lo ha detto il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli oggi a Genova con la commissaria Ue Violeta Bulc. «Ci potrà aiutare - ha aggiunto - a ristabilire le corrette regole per il trasporto delle merci». Peccato che il "tunnel del Brennero" ancora non eista, visto che è un'un opera che è stata programmata ed è in costruzione, ma che dovrebbe essere pronta - se non ci sono intoppi - nel 2025. Si tratta poi di un tunnel ferroviario e non autostradale.



«Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero e purtroppo dobbiamo subire limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente la economia italiana - ha concluso Toninelli reiterando l'errore -. Per questo ho appreso con molto piacere come la Commissione europea potrà dare una mano all’Italia nel ristabilire le corrette regole della libertà della circolazione delle merci».

D'Arienzo (Pd) a Toninelli, tunnel non esiste ancora

«Vorrei informare il ministro Toninelli che il tunnel del Brennero, che lui sostiene essere utilizzato da molti autotrasportatori, ancora non esiste. E' un’opera prioritaria per l’Ue programmata, ma dovrebbe essere costruito per il 2025. E’ incredibile che il ministro non lo sappia. Cosa ancor più grave è che lo stesso Toninelli, evidentemente a sua insaputa, con il Milleproroghe ne ha differito la costruzione del tunnel spostando a dicembre l’iter di avanzamento già programmato e finanziato. Lo invito a venire a vedere con me in loco lo stato dei lavori». Lo dichiara il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo.