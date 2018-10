Maltempo in Sardegna: dispersa una donna, 57 sfollati

Una donna risulta dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, dove imperversa il maltempo. La donna si chiama Tamara Maccario e ha 45 anni. Si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. Erano usciti di casa preoccupati perchè abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. Lungo il tragitto la vettura è stata bloccata dall’acqua e poi travolta. Tutto è avvenuto poco prima di mezzanotte. Immediati i soccorsi. La figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero. Le altre si erano rifugiate in un casolare. Alcune ore dopo, il marito in una casupola.

CI SONO 57 SFOLLATI. Sono complessivamente 57 le persone che sono state evacuate dalle proprie abitazioni nel Sud Sardegna a causa del maltempo. E’ l’ultimo aggiornamento fornito dalla Protezione civile regionale. Si tratta di 49 cittadini di Uta, sei sono stati soccorsi a Castiadas e due a San Vito.

L’assessore regionale della Sanità Luigi Arru fa sapere su Facebook che il servizio di elisoccorso ha prelevato «una signora incinta, bloccata in una casa isolata per inondazione: è stata rapidamente messa al sicuro e trasferita in ospedale».