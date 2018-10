Bologna: il restauro svela la firma dell'icona della Madonna di San Luca

«Philippus Rusuti Pinxit». Bianco su verde, nel decoro appena sopra l’aureola di Maria. E’ la firma, inequivocabile, che nessuno sospettava e che oggi riscrive la storia e l’attribuzione della Madonna di San Luca, celeberrimo dipinto duecentesco e una delle più antiche, preziose e venerate icone della cristianità, conservata nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma. Per tradizione dipinta proprio dal Santo, per gli studiosi opera del Maestro di San Saba, il dipinto ha rivelato il suo vero autore, il pittore Filippo Rusuti, durante i lavori di restauro della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma. Una scoperta che arricchisce la già travagliata storia di questa tela della Madonna dai colori oro e blu notte in stile bizantino, nei secoli anche oggetto di furti e venerata insieme a reliquie mariane. E che fino al 18 novembre sarà eccezionalmente esposta al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo nella mostra Filippo Rusuti e la Madonna di San Luca in Santa Maria del Popolo. Il restauro e la nuova attribuzione di un capolavoro medioevale romano, nell’ambito del progetto ArtCity Estate 2018.